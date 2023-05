Ducati, rinnovo Bautista e l’ipotesi wild card in MotoGP: la rivelazione

ROMA – Alvaro Bautista tornerà a guidare una MotoGP , seppure in una sola occasione. A seguito del suo rinnovo con il team Ducati di Superbike , il pilota spagnolo, stuzzicato sulla possibilità di poter rientrare nella classe regina delle due ruote con una Wild Card, ha rivelato l’imminente test in programma sulla Desmosedici campione del mondo guidata da Pecco Bagnaia . “Si tratta solo di un premio per aver vinto il Mondiale lo scorso anno – ha detto – per ora nulla di più”.

Bautista, per ora nessun ritorno in MotoGP

Sull’eventualità di un grande ritorno dell’ex pilota di Suzuki, Honda e Aprilia negli anni della MotoGP, Bautista taglia corto: “Per ora l’intenzione è solo quella di fare i test e goderci la moto – ha proseguito lo spagnolo – da quello che vedo in tv molti piloti sarebbero in grado di andare veloci con questa moto, quindi sono curioso di guidarla. Sono passati cinque anni da quando ho guidato una MotoGP, e voglio ricordare quella sensazione”. Certo che se quel test, che dovrebbe svolgersi in estate, sarà positivo, l’idea di vedere di nuovo Bautista in MotoGp nelle 5 gare che, al termine del mondiale Superbike (15 ottobre), mancheranno per terminare la stagione, resta più che stuzzicante. Soprattutto visto che lo scorso anno, per la prima volta, la Ducati ha trionfato sia in Superbike, proprio con Bautista, sia in MotoGp, con Bagnaia.