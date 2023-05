MotoGP, Marquez e il sorpasso su Bagnaia: "Queste sono le corse"

LE MANS - Da Pecco Bagnaia e altri esponenti della Ducati è arrivata una dura critica alle decisioni arrivate nelle ultime tappe della MotoGP . Il campione del mondo, infatti, è stato punito per un sorpasso su Miller con l'obbligo di restituire la posizione, obbligo che non è stato imposto a Marc Marquez per una manovra molto simile proprio su Bagnaia nella Sprint del GP di Francia . Ai microfoni di Sky Sport, il numero 93 ha detto la sua su questa situazione: "Secondo me tutti gli episodi che sono stati penalizzati quest'anno sono episodi di gara. Siamo la MotoGP, queste sono le corse ".

Sulla Sprint

"Oggi non è successo niente: ho fatto un sorpasso in curva - ha aggiunto Marquez -. Per me il discorso è chiaro, ed è quello che ho detto ieri in Safety Commision: non siamo al balletto. Sono Dorna, la federazione e chi decide a dover capire che direzione si vuole prendere. Non siamo noi piloti a decidere". Poi, sulla Sprint: "Io non guardo dov'è l'altra Honda, guardo dov'è il primo. Oggi abbiamo chiuso diversi secondi dietro al primo, e a quello dobbiamo guardare".