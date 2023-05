Bezzecchi trionfa a Le Mans: la dedica a Valentino Rossi e alla Ducati

LE MANS - Secondo successo in cinque gare e primo posto in classifica lontano una sola lunghezza. Marco Bezzecchi è il protagonista in positivo del Gran Premio di Francia di MotoGP. Fondamentale, per la vittoria a Le Mans del pilota riminese, è l'aiuto di Ducati ma anche di un maestro d'eccezione come Valentino Rossi: "Vale mi ha sempre scritto, ci siamo sentiti per migliorare la partenza, oggi è andata benissimo - afferma ai microfoni di Sky Sport -. I ragazzi della Ducati mi danno un grandissimo aiuto, sono partecipi a tutti i nostri lavori. Dall'Igna? In questo weekend ha avuto una parola in più per me, abbiamo lavorato fino a stamattina".