Bagnaia, incidente Le Mans e Vinales: "Botta violenta, poi alta tensione"

LE MANS - Una doppia caduta che ha fatto saltare i nervi a entrambi, in un momento dove la tensione era altissima. Così, Pecco Bagnaia e Maverick Vinales sono quasi arrivati alle mani a bordo pista durante il Gran Premio di Francia di MotoGP. Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il campione in carica della Ducati ha ripercorso quanto successo sul circuito di Le Mans: "E' stato un incidente di gara, una circostanza evitabile da tutti e due. Lui era è andato un po' largo, io ero in traiettoria e ci siamo incrociati. E' stata una botta abbastanza violenta. Non mi è piaciuta la reazione appena dopo la caduta, ma la tensione gioca brutti scherzi".