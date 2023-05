Vinales taglia corto: Con Bagnaia roba di gara, tra rabbia e adrenalina...

LE MANS - L'incidente tra Maverick Vinales e Pecco Bagnaia è tra gli episodi chiave nel Gran Premio di Francia di MotoGP. Il contatto che ha mandato entrambi nella ghiaia, seguito da un litigio piuttosto acceso a bordo pista, è stato discusso anche in direzione gara, ma al momento non ci sono conseguenze per i due piloti. Lo ha detto proprio Vinales ai microfoni di Sky Sport, spiegando poi la dinamica dell'incidente: "Sono andato un po' largo, poi ho cambiato direzione e mi sono trovato con Pecco in quel momento, pensavo mi lasciasse un po' più di spazio. Difficile capire se ci sia un responsabile tra noi due. Le gare sono così".