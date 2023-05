MotoGP Ducati, rimpianto Petrucci: “Avrei voluto questa moto tre anni fa”

ROMA - L'ultimo round di MotoGP , con il Gran Premio di Francia a Le Mans , ha visto il ritorno nel motomondiale di Danilo Petrucci , chiamato a sostituire sulla Ducati l'infortunato Enea Bastianini. Un ritorno al passato per il ternano, che ha potuto fare un confronto tra la Demosedici attuale e la Panigale che guida in Superbike. Tante le differenze, che portano a un'unica conclusione: "Sulla MotoGP mi sono sentito meglio, in Superbike ho più problemi. A Le Mans, ogni giorno miglioravo. Mi sarebbe piaciuto avere quella moto due o tre anni fa ", il commento laconico riportato da Speedweek.

Ducati, Petrucci e il lavoro di Bautista

Diversi gli aspetti problematici individuati da Petrucci sulla moto in Superbike: "Ci ho messo un po' a iniziare a capire come gestire la frenata. Ho problemi anche con la moto posteriore, quando accelero in uscita di curva. Con la MotoGP è successo il contrario, sentivo di poter accelerare molto prima. Ma finora ho avuto poco tempo per conoscere bene la Ducati in Superbike". Problemi che invece non ha Alvaro Bautista, assoluto dominatore tra le derivate di serie: "Lui fa un lavoro molto diverso, riesce a frenare con molta inclinazione nell'ultima parte della zona di frenata. Una cosa che non si può fare con le Michelin in MotoGP: ci ho provato e sono caduto. Con le Pirelli che si usano in Superbike bisogna essere più gentili, devo ancora abituarmi".