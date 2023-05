MotoGP Aprilia, dilemma Espargaro: “Sono tra i più veloci, eppure…”

ROMA - Il mondiale della MotoGP è in una sorta di pausa primaverile, ed è possibile fare i primi bilanci: per una Ducati che domina in lungo e in largo, stupisce invece in negativo le difficoltà che sta riscontrando Aprilia, soprattutto con Aleix Espargaro, che lo scorso anno era stato addirittura un serio contendente al titolo. Lo spagnolo, nelle parole riportate da Speedweek, ha voluto porre l'attenzione su un fatto curioso che accade nel corso dei weekend: “Sono più veloce rispetto all’anno scorso, e sento che in generale la moto va meglio, ma ancora non riesco a vincere. Finora, sono stato il più veloce su quasi tutte le piste, il venerdì ho fatto il miglior tempo in Argentina, in Portogallo e in Spagna. Sono veloce, ma ancora ho molte difficoltà in gara”.