MotoGP Mugello, incidente spaventoso: moto distrutta, pilota ok

MUGELLO - Grande spavento nelle prove libere del sabato, ultima sessione prima del via alle qualifiche del Gran Premio d'Italia di MotoGP. A pochi minuti dal termine della sessione, Augusto Fernandez è scivolato nell'approccio alla Biondetti 1, dando vita a un incidente spettacolare. La sua KTM, infatti, è andata completamente in pezzi, distruggendosi totalmente, come poche volte capita di vedere. Immagini che hanno fatto pensare al peggio, ma fortunatamente le conseguenze per il pilota sono state di fatto nulle, dato che il giovane spagnolo si è tranquillamente rialzato. Causa della caduta, probabilmente, una gomma anteriore troppo fredda in un punto del tracciato in cui si arriva ad alta velocità.