Bagnaia e Marquez, scintille al Mugello: "Non mi aspetto penalizzazioni"

MUGELLO - Nervi tesi nella fase conclusiva delle qualifiche del Gran Premio d'Italia: protagonisti, come già accaduto in passato, Francesco Bagnaia e Marc Marquez. L'episodio incriminato riguarda un momento in cui Pecco aveva appena cominciato il suo attacco al tempo, mentre il pilota della Honda stava uscendo dai box, approcciando poi la curva 1 in modo da cercare di non dare fastidio al campione della Ducati. Obiettivo fallito, perché Bagnaia si è innervosito molto, mandando platealmente a quel paese Marquez, per diverse curve. Ai microfoni di Sky Sport, il torinese ha commentato: "Sull'episodio non ho niente da dire, non mi aspetto penalizzazioni. I giudici decideranno il da farsi". Un episodio che comunque non ha impedito a Bagnaia si firmare la pole al Mugello.