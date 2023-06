Marc Marquez flop al Mugello: dalla lite con Bagnaia alla caduta in gara

MUGELLO - Un weekend che era partito bene si trasforma invece in un incubo per Marc Marquez, che chiude il suo Gran Premio d'Italia, sesto round del mondiale MotoGP, con una caduta clamorosa in gara. Lo spagnolo della Honda, infatti, ha esagerato nel tentativo di rimanere attaccato a Luca Marini per la terza posizione, finendo però per andare molto largo alla Bucine, perdendo infine il controllo della moto e finendo nella ghiaia. Poi gesto plateale di "sorpresa" di Marquez, che non si aspettava di perdere così la propria Honda, ma l'errore è evidente. Uno "0" che fa rumore, dopo un sabato in cui ha fatto discutere.