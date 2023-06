MotoGP, Bagnaia super al Mugello davanti alle Pramac! Fuori i Marquez

MUGELLO - Francesco Bagnaia vince la gara del Gran Premio d'Italia, sesto appuntamento del mondiale 2023 di MotoGP. Gara perfetta del campione del mondo della Ducati, che precede le due Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco, con Luca Marini che deve "accontentarsi" della quarta posizione. Pecco ha condotto di fatto sempre in testa la gara, a parte le primissime curve in cui è stato bruciato dallo scatto perfetto di Jack Miller, andando a completare un weekend perfetto dopo la pole position e il successo nella Sprint. Caduti i fratelli Marquez, con Marc che è scivolato per un errore alla 15, mentre Alex ha terminato la sua gara nella ghiaia di curva 2.