Ducati, Bagnaia e l’emozione del Mugello: “Il miglior weekend della mia vita”

MUGELLO - Il voto sorridente di Francesco Bagnaia racconta tutta la felicità e l'emozione per il weekend perfetto del pilota della Ducati nel GP d'Italia , sesto appuntamento del mondiale MotoGP . Il campione del mondo in carica, dopo aver vinto la Sprint, si è aggiudicato anche la gara: " Sono davvero felicissimo, è stato un weekend perfetto. Non mi aspettavo una gara così, perché ero sicuro che la posteriore media sarebbe stata costante e invece alla fine era distrutta. Godiamoci il momento, perché è stato uno dei weekend migliori della mia vita ", ha dichiarato subito dopo la gara.

Mugello, Bagnaia e i tifosi Ducati

"Vedere un pubblico così è forse la più bella emozione vissuta. Mi avevano impressionato già prima della gara: vedere tutta la marea di gente, ma anche prima della gara, con tutto pieno, i fumogeni e le bandiere… magico davvero", ha aggiunto Bagnaia ai microfoni di Sky Sport. Infine, ancora sulla scelta delle gomme medie: "Sapevo che al via in molti avevano le soft, e ho deciso di spingere per averne dietro il meno possibile, e così è stato. Martin è stato molto bravo ad arrivare così vicino a me alla fine. Ma ero abbastanza tranquillo, il difficile è stato a inizio gara".