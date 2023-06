Ducati, Bagnaia e il Sachsenring: “Caduta del 2022 mi ha insegnato molto”

ROMA - Dalla Germania alla Germania: l'appuntamento del Sachsenring del 2022 sembrava porre fine alle ambizioni di titolo di Francesco Bagnaia , il quale, però, riuscì a recuperare uno svantaggio di 91 punti su Fabio Quartararo, andando ad aggiudicarsi il titolo di campione di MotoGP . Un traguardo verso il quale il pilota della Ducati è lanciatissimo per il bis, che passerà anche per un possibile riscatto proprio al Sachsenring, settimo round del motomondiale : “ La caduta dell’anno scorso qui mi ha insegnato che devo sempre crederci. Sembrava che stessi per perdere tutto. Invece abbiamo cercato di capire quale fosse il nostro potenziale e da allora tutto è cambiato, già a partire dalla gara successiva ad Assen, ci siamo ripresi subito. Se ripenso al GP Germania del 2022, so che dobbiamo essere molto più concentrati”, ha spiegato Pecco in conferenza stampa.

Ducati, Bagnaia: "Occhio alle condizioni meteo"

Parlando di attualità, Bagnaia ha spiegato la ricetta per fare bene in una pista complicata come il Sachsenring, sottolineando anche le possibili insidie: “L’importante è iniziare bene per provare a completare bene. Non sarà facile, le condizioni meteo possono cambiare infatti facilmente. Sono fiducioso, secondo me possiamo essere competitivi anche qui”.