MotoGP, Bagnaia e Ducati in pole al Sachsenring. Marini in prima fila

HOHENSTEIN (GERMANIA) - Pecco Bagnaia conquista la pole position nel Gran Premio di Germania, settimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il campione in carica, al Sachsenring, firma il crono di 1:21.409 precedendo l'altra Ducati di Luca Marini, in prima fila assieme alla KTM di Jack Miller. Seconda fila tutta composta da moto di Borgo Panigale: ad aprirla c'è la Pramac di Johann Zarco, seguito da Marco Bezzecchi e dal compagno di squadra Jorge Martin. Partirà dalla settima casella in griglia Marc Marquez, protagonista di ben tre cadute in qualifica, davanti al fratello Alex, in terza fila assieme a Brad Binder. Enea Bastianini partirà dall'undicesima posizione. Alle ore 15 appuntamento con la Sprint.