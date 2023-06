Disastro Marquez, al Sachsenring quattro cadute e lite con Bezzecchi

HOHENSTEIN (GERMANIA) - Una partenza da incubo per Marc Marquez al Gran Premio di Germania di MotoGP . In quello che è uno dei suoi circuiti preferiti (undici vittorie in carriera), il pilota di Cervera ha collezionato già quattro cadute tra prove libere (1) e qualifiche (3) . Si comincia al venerdì, con difficoltà tecniche della moto che hanno portato il Cabroncito a un gesto di stizza diretto proprio al suo veicolo (un dito medio catturato dalla camera di bordo). Poi, poco dopo, un i ncidente che ha visto protagonista anche Johann Zarco , a cui ha fatto seguito la rabbia di Marquez: "Io non potevo evitare l'incidente, lui sì".

Disastro qualifiche

Non è andata meglio nel sabato di qualifica, che ha visto Marquez vittima di ben tre cadute tra Q1 e Q2. Ancora prima, però, la lite con Marco Bezzecchi nelle prove libere 3 dopo che i due avevano rischiato di scontrarsi in pista. Anche in quel caso, lo spagnolo si è mostrato molto nervoso. Non certo segnali incoraggianti in vista di Sprint e gara.