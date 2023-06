Marquez, altro disastro: quinta caduta del weekend al Sachsenring!

HOHENSTEIN (GERMANIA) - Sembra non aver pace Marc Marquez, che in Germania, in occasione del round del Sachsenring di MotoGP, sta vivendo un weekend da incubo. Nel warm up della domenica, infatti, è arrivata l'ennesima caduta, la quinta di un fine settimana davvero tribolato per il pilota della Honda. Infatti, Marquez era già caduto una volta nella seconda sessione di prove libere, una nel Q1 in qualifica e due nel Q2, a causa dei suoi sforzi nel cercare di ricavare un certo tipo di prestazione da una Honda che, di fatto, non sembra poterci arrivare.