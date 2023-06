MotoGP Sachsenring, diretta gara: dove vederla in tv e orario partenza

HOHENSTEIN (GERMANIA) - La gara del Gran Premio di Germania chiude il settimo appuntamento della stagione di MotoGP. A partire dalla pole position sarà Francesco Bagnaia, che nella Sprint è stato battuto da un esplosivo Jorge Martin: i due saranno sicuri protagonisti anche della domenica. Occhi puntati anche su Marc Marquez, alle prese con un fine settimana da incubo: lo spagnolo è già caduto cinque volte in questi tre giorni. Il via alla gara è in programma domenica 18 giugno alle ore 14:00 e verrà trasmessa in diretta da Sky (canale 208), oppure in differita in chiaro su TV8 dalle 17:00. La visione in streaming è invece disponibile su Sky Go e NOW.