MotoGP, Marquez salta il Sachsenring: frattura dopo la quinta caduta

HOHENSTEIN (GERMANIA) - Marc Marquez si arrende , e rinuncia a prendere parte alla gara del Sachsenring , settimo appuntamento del mondiale di MotoGP . La decisione arriva a pochi minuti dal via della gara, e dopo che il pilota della Honda, nel warm up di questa mattina, era stato vittima dell'ennesima caduta del weekend, la quinta . Incidente nel quale ha riportato una frattura al pollice della mano sinistra, ma subito definita "piccola" dagli steward del motomondiale, che infatti lo avevano dichiarato "fit", e quindi in condizioni di gareggiare.

Marquez KO, Honda senza piloti al Sachsenring

Da capire, quindi, quali siano le motivazioni di questo forfait, e quindi se Marquez non si sentiva fisicamente nelle condizioni di gareggiare, oppure e si tratta di una rinuncia dettata dalle enormi difficoltà della Honda. Il team HRC, ad ogni modo, non avrà nessun rappresentante in pista, dato che anche Joan Mir è fermo per infortunio.