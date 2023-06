Bagnaia fino all'ultimo, ma Martin è pazzesco: Sachsenring, MotoGP da urlo

HOHENSTEIN (GERMANIA) - Jorge Martin vince la gara del Gran Premio di Germania, settimo round del mondiale di MotoGP, al termine di un testa a testa entusiasmante con Francesco Bagnaia. I due piloti della Ducati hanno dato spettacolo per tutta la durata della gara, fino al corpo a corpo degli ultimi giri, in cui Pecco ha dato tutto (toccando anche lo spagnolo nel penultimo giro), ma senza riuscire a battere Martin, che quindi esce dal Sachsenring facendo il pieno di punti dopo aver vinto anche la Sprint. A completare il podio è Johann Zarco, mentre Marco Bezzecchi e Luca Marini seguono in quarta e quinta posizione. Ottavo posto per Enea Bastianini, tredicesimo Fabio Quartararo; rottura del motore per Maverick Vinales, caduto Brad Binder. Alla gara non ha preso parte Marc Marquez, che aveva annunciato il suo ritiro nel primo pomeriggio.