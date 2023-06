Bagnaia, i complimenti a Martin dopo la battaglia del Sachsenring

HOHENSTEIN (GERMANIA) - Francesco Bagnaia è soddisfatto dopo il secondo posto del Sachsenring, arrivato dopo un'estenuante quanto spettacolare battaglia con Jorge Martin. Al termine della gara del settimo round di MotoGP, Pecco, ai microfoni di Sky Sport, ha commentato: "Vincere ha sempre un sapore migliore del secondo posto. Ci ho provato fino alla fine, e forse un po’ troppo, visto che poi ci siamo toccati. Avevamo differenze di assetto, facevamo linee diverse e non riuscivo a trovare il modo per mettermi all’interno. La discesa era il punto dove prendevo slancio, ma nell’ultimo giro non ce l’ho fatta perché Jorge si è coperto e non mi sentivo di tirare la staccata in curva 12 perché eravamo al limite", ha sottolineato Bagnaia, evidenziando i meriti dell'iberico che si avvicina al torinese nella classifica piloti.