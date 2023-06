MotoGP Sachsenring, Martin sfida Bagnaia per il titolo: "Stiamo arrivando"

HOHENSTEIN (GERMANIA) - "Finalmente è arrivato questo momento. È stata una gara davvero tosta, Pecco ha combattuto con tutte le sue energie. Sono molto felice, ci concentriamo sulla prossima: questo è solo il primo passo, ci stiamo avvicinando e siamo pronti a continuare così ". Così Jorge Martin ha commentato la vittoria nella gara del Sachsenring nel settimo round di MotoGP , lanciando la sfida a Francesco Bagnaia per il titolo: in classifica, i due sono ora divisi da soli 16 punti in favore di Pecco .

Martin non ha nascosto l'emozione per il primo successo stagionale in gara, il secondo in carriera nel motomondiale, arrivato dopo aver vinto la Sprint del sabato: "Ho pianto tanto, certe volte ci vuole. Dopo un anno e mezzo soffrendo molto, finalmente ce l’ho fatta. Oggi avrei potuto mollare quando Pecco mi aveva passato, ma ce l’ho messa tutta. Ho imparato molto dai miei punti deboli dell’anno scorso", ha infatti commentato ai microfoni di Sky Sport.

Martin: "Non pensavo che Bagnaia fosse così vicino"

L'arrivo al traguardo tra Martin e Bagnaia è stato quasi al fotofinish, con l'iberico che ha ammesso: "Sentivo la sua moto, ma non pensavo che fosse così vicino! Se mi avesse passato lì non sarei nemmeno arrivato ai box. Incredibile quanto è migliorato Pecco da ieri a oggi. È stata una gara di testa, ho dovuto pensare molto dove difendere, dove tirare e quando farlo, è stato difficile per la strategia". "Qui era più facile difendere che attaccare, per cui ho voluto stare davanti a tutti i costi", ha concluso Martin.