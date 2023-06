Ducati, a Misano sorpresa Bautista su MotoGP: "Ora il test, poi..."

ROMA - Alvaro Bautista torna a guidare una MotoGP : il campione del mondo della Superbike nel 2022, infatti, salirà in sella alla Ducati Desmosedici per due giorni di test sul circuito di Misano . Per lo spagnolo si tratta di un ritorno su una MotoGP dopo aver lasciato il mondiale nel 2018, passando nel campionato delle derivate di serie. Un ritorno che ha subito scatenato le voci su una sua possibile apparizione proprio nel motomondiale, altro campionato dove le Ducati stanno dominando . In un'intervista rilasciata al sito della Superbike , Bautista ha così commentato l'opportunità: "Sono davvero felice, e sicuramente emozionato. Voglio divertirmi senza prendere rischi, visto che a breve avremo tre gare consecutive; non cercherò il limite".

Bautista e il futuro in MotoGP

Lo spagnolo ha anche risposto alle suggestioni sul suo futuro, da parte di chi vorrebbe rivederlo in MotoGP almeno per un'apparizione: "Si tratta semplicemente di un premio per il mondiale vinto, tutto qui. La prenderò con leggerezza puntando a cercare il feeling con la moto, provando a capire tutte le differenze che ci sono ora rispetto a quando le guidavo anch'io; dopo il test non ci sarà altro, non ci sono implicazioni per il futuro".