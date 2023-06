MotoGP, Mir out anche ad Assen: Honda schiera Lecouna con Marquez

ROMA - Non c'è pace per Joan Mir, costretto a saltare per infortunio anche il GP d'Olanda, sul circuito di Assen: per sostituirlo, Honda ha scelto di affidarsi nuovamente a Iker Lecuona, che aveva già riempito il vuoto lasciato da Marc Marquez nel weekend di Jerez. Mir non ha ancora recuperato dall'infortunio alla mano patito al Mugello, che gli è costata anche l'assenza al weekend del Sachsenring, caratterizzato dalle numerose cadute di Marquez, il quale non riesce a trovare feeling con una moto evidentemente non all'altezza.