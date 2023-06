MotoGP, ancora guai per Marquez: tamponato Bastianini, cos'è successo

ASSEN - Marc Marquez ancora una volta protagonista in questi weekend di MotoGP, ma non per episodi positivi. Il pilota della Honda, impegnato nelle qualifiche del Gran Premio d'Olanda, si è reso autore di un tamponamento ai danni di Enea Bastianini durante il Q1. Il pilota della Ducati aveva rallentato in curva, ed è stato centrato in pieno dal numero 93, finito poi a terra insieme alla sua moto. Un episodio che andrà chiarito meglio successivamente, ma intanto entrambi sono rimasti esclusi dalla seconda fase di qualifica. Marquez era stato protagonista di una caduta anche nelle prove libere del venerdì.