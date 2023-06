Tris Italia e Ducati ad Assen: pole Bezzecchi davanti a Bagnaia e Marini

Due piloti del team di Valentino Rossi in prima fila con il campione del mondo in carica, è festa tricolore in Olanda

24 . 06 . 2023 11:33 2 min MotogpOlandaAssen

© Getty Images

ASSEN - Marco Bezzecchi conquista la pole position al Gran Premio d'Olanda, ottavo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota del team VR46 partirà davanti a tutti nella Sprint delle ore 15 e nella gara di domenica, in prima fila con le altre due Ducati di Pecco Bagnaia e Luca Marini. Dietro al trio tutto italiano, la seconda fila sul circuito di Assen sarà aperta dalla Yamaha Fabio Quartararo, che precede la KTM di Brad Binder e l'Aprilia di Aleix Espargaro, con il suo compagno di squadra Maverick Vinales in settima piazza. Solamente decimo Jorge Martin, vincitore dell'ultima gara in Germania. Marc Marquez partirà diciassettesimo dopo aver tamponato nel Q1 Enea Bastianini, che scatterà appena dietro. GP Olanda: griglia di partenza di Sprint e gara PRIMA FILA 1. Marco Bezzecchi

2. Pecco Bagnaia

3. Luca Marini SECONDA FILA 4. Fabio Quartararo

5. Brad Binder

6. Aleix Espargaro TERZA FILA 7. Maverick Vinales

8. Johann Zarco

9. Alex Marquez QUARTA FILA 10. Jorge Martin

11. Jack Miller

12. Miguel Oliveira QUINTA FILA 13. Fabio Di Giannantonio

14. Takaaki Nakagami

15. Franco Morbidelli SESTA FILA 16. Raul Fernandez

17. Marc Marquez

18. Enea Bastianini SETTIMA FILA 19. Lorenzo Savadori

20. Stefan Bradl

21. Augusto Fernandez OTTAVA FILA 22. Iker Lecuona

23. Jonas Folger © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Dove vedere la Sprint in tv Marquez tampona Bastianini Tutte le news di Moto Gp

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi