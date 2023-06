MotoGP: Marquez non correrà la gara di Assen, il motivo

ASSEN - Marc Marquez non correrà la gara del Gran Premio d'Olanda, ottavo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota spagnolo è stato infatti dichiarato "unfit" dopo il sabato sul circuito di Assen, e non prenderà parte alla giornata decisiva a causa di una frattura alla costola. Questo infortunio era già arrivato nella caduta del warm-up in Germania, per poi aggravarsi nelle due occasioni in cui il numero 93 è finito a terra sulla pista olandese.