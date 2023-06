MotoGP, Bagnaia vince il super duello su Bezzecchi: Ducati show ad Assen

Il campione in carica trionfa in Olanda e va in fuga in classifica, sul podio anche Aleix Espargaro

25 . 06 . 2023 14:44 2 min MotogpOlandaAssen

© Getty Images

ASSEN - Pecco Bagnaia vince il Gran Premio d'Olanda, ottavo appuntamento stagionale della MotoGP. Dopo aver duellato nella prima parte di gara, il campione del mondo della Ducati va in fuga e trionfa sul circuito di Assen. Dopo un weekend dominato, tra pole position e successo nella Sprint, Marco Bezzecchi si deve accontentare del secondo posto davanti a Brad Binder, che per violazione di track limits deve cedere il podio ad Aleix Espargaro. Quinta posizione per Jorge Martin, che si avvicina soltanto ai due davanti. Giornata piena di cadute: tra gli altri, fuori anche Enea Bastianini e Fabio Quartararo. GP Olanda: la cronaca Partenza perfetta di Binder, che dalla quinta casella balza in testa alla prima curva. Bastano tre giri a Bagnaia per balzare al comando, dopo aver tallonato il sudafricano. I due provano la fuga tallonati dal solo Bezzecchi, mentre dietro si susseguono le cadute. Binder fatica a stare dietro a Pecco, che va in fuga con Bezzecchi che lo aggancia e passa in seconda posizione. Il riminese del team VR46 si lancia all'inseguimento del connazionale, che gestisce perfettamente il vantaggio e ottiene la vittoria numero 4 del 2023. GP Olanda: ordine di arrivo Bagnaia Bezzecchi Aleix Espargaro Binder Martin Alex Marquez Marini Nakagami Morbidelli Fernandez Savadori Fernandez Bradl Folger OUT

Di Giannantonio

Quartararo

Zarco

Bastianini

Lecuona

Oliveira

Miller

Vinales © RIPRODUZIONE RISERVATA Da non perdere Quante cadute ad Assen Marquez out ad Assen: ecco perché Tutte le news di Moto Gp

Abbonati a TuttoSport Scegli fra le nostre proposte Plus e Full e leggi su tutti i dispositivi con un unico abbonamento. Ora in offerta. A partire da € 2,99 € 0,99 /mese Abbonati ora Hai già un abbonamento? Accedi