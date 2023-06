Bagnaia, svelata la frase detta a Bezzecchi dopo il trionfo ad Assen

ASSEN - Pecco Bagnaia trionfa ad Assen e va in fuga nella classifica piloti di MotoGP . Al secondo posto nel Gran Premio d'Olanda c'è Marco Bezzecchi , dominatore del weekend fino alla Sprint del sabato ma dietro al campione in carica nella gara della domenica. "Quando eravamo vicini dopo la gara gli ho fatto i complimenti, poi nel parco chiuso gli ho detto 'ti ho fregato'" - ha detto Pecco ai microfoni di Sky Sport dopo il successo nei Paesi Bassi, parlando del bel rapporto con il connazionale.

Sulla gara

"Gara tosta, molto lenta per le condizioni e per le gomme - ha detto Bagnaia parlando della gara -. Siamo migliorati molto stamattina, facendo una modifica molto importante perché ci siamo resi conto che questa moto in certe circostanze ha bisogno di un setting diverso. Mi sono trovato subito meglio, ma in gara c'erano condizioni critiche per le gomme. E' stata dura, nessuno si sarebbe aspettato questo caldo ad Assen".