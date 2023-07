Marquez, Rivola lo allontana dall'Aprilia: "Fiducia in Espargaro-Vinales"

ROMA - Mentre è in corso la sosta estiva della MotoGP, impazza il mercato dei piloti: in particolare, a tenere banco è il futuro di Marc Marquez, sul quale si è espresso anche Massimo Rivola. L'amministratore delegato dell'Aprilia, intervistato da Speedweek, si è dimostrato abbastanza freddo nel parlare dello spagnolo della Honda, utilizzando parole di circostanza: "Dobbiamo credere in quello che stiamo facendo. Se si continua a stravolgere tutto, ai piloti dai la sensazione che potrebbero essere sostituiti da un momento all'altro, senza preavviso. E questo non ti porta da nessuna parte, non funziona così. Io credo nella stabilità, che porta prestazioni". Tradotto, fiducia nella coppia composta da Aleix Espargaro e Maverick Vinales anche per il 2024, mentre Marc Marquez incassa un altro duro colpo dopo essere stato scaricato dalla Honda.