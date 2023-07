MotoGP, Stoner elogia Bezzecchi: “Rispetto agli altri ha una cosa in più"

ROMA - Nello scorso weekend è andato in scena il Goodwood Festival of Speed, giunto al 30° anniversario. Un'occasione per celebrare le eccellenze del motorsport, con tanti ospiti illustri. Tra questi anche Casey Stoner, che ha parlato della situazione in casa Ducati e del potenziale di Marco Bezzecchi. Nelle parole rilasciate a Speedweek, l'ex campione del mondo australiano ha sottolineato: "Appena ho visto come guidava, mi è piaciuto. Ai miei occhi ha qualcosa che manca agli altri piloti". In particolare, Bezzecchi sarebbe tra quelli capaci di rimanere là davanti anche senza l'elettronica: "Marco ha uno stile di guida che gli permette di gestire il grip in un modo unico. Sicuramente alcuni degli attuali primi classificati continuerebbero probabilmente ad essere davanti, ma penso che Bezzecchi avrebbe un piccolo vantaggio se il controllo di trazione venisse bandito".