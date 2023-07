MotoGP, incubo Rins: salta anche Silverstone, ipotesi rientro a settembre

ROMA - "Alex Rins non sarà presente a Silverstone" . Arrivano come un macigno le parole di Lucio Cecchinello , che ai microfoni di Speedweek dà un importante aggiornamento sulle condizioni dello spagnolo della Honda . Rins si è infortunato al Mugello, a inizio giugno, procurandosi la frattura di tibia e perone nel corso della Sprint del sabato. Dopo due operazioni e a un mese dal ritorno a casa, è ora tempo di pensare al rientro in pista, i cui tempi verranno decisi a inizio agosto, in concomitanza proprio con l' appuntamento di Silverstone , che intanto vedrà ancora in pista Stefan Bradl.

Infortunio Rins, le parole di Cecchinello

"Il suo processo di guarigione sta avanzando velocemente e in maniera positiva, ma non sappiamo ancora quando tornerà a correre", ha continuato Cecchinello. "Nella prima settimana di agosto, Alex potrà tornare a portare peso sulla gamba per la prima volta e tornare a muovere i primi passi - aggiunge -. Se si sentirà bene, allora potrà tornare a Spielberg (20 agosto) o a Barcellona (3 settembre)". Nella seconda ipotesi, quindi, si parlerà di un'assenza totale di quasi tre mesi per lo sfortunato spagnolo, che in stagione si è anche distinto per la vittoria di Austin.