Luca Marini sposo: da Valentino Rossi a Bagnaia, tanti campioni alle nozze

ROMA - Festa grande in quel di Tavullia per le nozze di Luca Marini. Il pilota del team VR46 ha sposato Marta Vincenzi, 26enne imprenditrice conosciuta ai tempi della scuola. Una giornata speciale per il classe 1997, in attesa di tornare tra due settimane in MotoGP per il Gran Premio di Silverstone. Tantissimi i presenti illustri alle nozze di Marini, a cominciare dal fratello Valentino Rossi, fondatore della scuderia con cui Luca corre in classe regina da ormai un anno e mezzo, con la compagna Francesca Sofia Novello e la figlia Giulietta.