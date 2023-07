MotoGP, si rivede Crutchlow: wildcard a Motegi con livrea Yamaha speciale

ROMA - Cal Crutchlow si appresta a tornare sulla griglia della MotoGP : Yamaha ha infatti annunciato che l'esperto pilota britannico avrà una wild card nell'appuntamento di Motegi , 14° round del mondiale previsto per il weekend tra il 29 settembre e il 1° ottobre. Un appuntamento speciale per la scuderia di Iwata, che correrà davanti al proprio pubblico, e per questo sfoggerà anche dei colori esclusivi per l'appuntamento nipponico, con la livrea del YAMALUBE RS4GP Racing Team YZR-M1.

Crutchlow, prima wild card con Yamaha

Per Crutchlow si tratta della prima wildcard con Yamaha, nonostante, dopo il ritiro dalle corse e il passaggio al ruolo di collaudatore, abbia corso in dieci occasioni tra il 2021 e il 2022: in quei casi, però, si è sempre trattato di sostituzioni (infortunio di Morbidelli, poi la cacciata di Vinales, e infine il ritiro di Dovizioso). "Sono felice di avere l'opportunità di gareggiare a Motegi - ha dichiarato Crutchlow -. Come tester Yamaha, faccio tutto il possibile per aiutare a sviluppare la M1; il Giappone sarà una buona opportunità per provare nuovi elementi in un assetto da gara. Non vedo l'ora di cominciare a lavorare con il team Yamalube, a partire dai test di agosto. Sono sicuro che ci divertiremo, lavoreremo duro per raccogliere quante più informazioni possibili per Yamaha".