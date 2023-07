MotoGP, Honda: Lecuona sostituisce Rins a Silverstone

ROMA - Sarà Iker Lecuona a sostituire Alex Rins nel Gran Premio di Silverstone, appuntamento in programma nel weekend del 6 agosto e che segnerà la fine della sosta estiva della MotoGP. Ad annunciarlo è stata la Honda, dopo che Lucio Cecchinello aveva già anticipato l'impossibilità, per Rins, di prendere parte al round britannico, dopo la frattura di tibia e perone rimediata nella brutta caduta del Mugello. Lecuona, alla terza gara in stagione in MotoGP dopo aver sostituito Marc Marquez a Jerez e Joan Mir ad Assen, quindi, non prenderà parte alla 8 Ore di Suzuka.