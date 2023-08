MotoGP, Pol Espargaro torna dopo l’infortunio-shock: sarà a Silverstone

ROMA - La MotoGP fa il suo ritorno nel weekend con il Gran Premio di Gran Bretagna , dopo la pausa estiva, ma non è l'unica buona notizia per gli appassionati del motomondiale: infatti, a Silverstone sarà presente anche Pol Espargaro , al rientro dopo il terribile infortunio rimediato nelle libere di Portimao, round inaugurale della stagione. Un lungo calvario e lo spettro del ritiro, a causa delle numerose fratture alle vertebre e alla mandibola, ma ora, fortunatamente, il peggio è passato. Come annunciato dal team GASGAS Tech3, lo spagnolo è in forma e pronto a riprendere piano piano confidenza con la moto; l'ultimo ostacolo, come sempre, rimane il parere dello staff medico della MotoGP, atteso nelle prossime ore. Inoltre, occorre ricordare anche come quello di Silverstone sarà il primo weekend con il nuovo regolamento che riguarda libere e qualifiche .

Le parole di Pol Espargaro

Nel frattempo, Pol Espargaro, che aveva fatto una prima apparizione al festival di Goodwood, ha così commentato il proprio ritorno: "Sono davvero ontento di avere finalmente l'opportunità di tornare dopo questo periodo difficile. Ho lavorato come mai nella mia vita per arrivare a questo giorno, e per me essere a Silverstone è già un grande premio. So che devo essere paziente, e che mi ci vorrà del tempo per tornare al 100%, sia con la moto che con il mio corpo, ma sono pieno di energia per affrontare questa sfida".