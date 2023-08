Ducati, test a Misano e wild card in MotoGP: parla Bautista

ROMA - Ha generato clamore il nuovo test che Alvaro Bautista ha compiuto a Misano, nuovamente su una Ducati da MotoGP. A poco più di un mese dal primo, il campione del mondo in Superbike, reduce dalla vittoria in gara-2 a Most, è tornato a girare sulla Desmosedici, dando diverse indicazioni in ottica sviluppo: "Al termine di questi due giorni abbiamo migliorato il feeling sulla moto, che già era buono - ha infatti spiegato Bautista nelle parole riportate da Motorsport -. Abbiamo migliorato anche il setup, in modo da sentirmi più comodo quando guido, e le sensazioni sono migliorate". Due giorni positivi, quindi, che danno anche importanti indicazioni pensando a una possibile wild card dello spagnolo con Ducati in MotoGP.