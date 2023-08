MotoGP, verso il regolamento 2027: il monito di Rivola ai costruttori

ROMA - La MotoGP si appresta a tornare in pista dopo la pausa estiva: nel weekend, infatti, a Silverstone riparte la caccia a Francesco Bagnaia e alla sua Ducati. In griglia, però, è tempo di pensare al futuro, ovvero al regolamento che segnerà la prossima era del motomondiale, dal 2027 al 2031 compresi. In tal senso, Massimo Rivola ha già indicato la via; in un'intervista a Speedweek, l'amministratore delegato di Aprilia ha dichiarato: "Stiamo cominciando a farci un'idea di come saranno i regolamenti oltre il 2026. Come per il nuovo format delle qualifiche a Silverstone, tutti i costruttori dovrebbero mettere in primo piano gli interessi dello sport, prima che i propri".