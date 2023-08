MotoGP, Bezzecchi comanda le libere 1 a Silverstone. Bagnaia lontano

ROMA - È Marco Bezzecchi a far segnare il miglior tempo nelle prove libere 1 di Silverstone, sessione che dà il via al Gran Premio di Gran Bretagna 2023 di MotoGP. Il riminese chiude in 2:00.295, aprendo una doppietta del Mooney VR46 Racing Team che viene completata da Luca Marini. A seguire, le due Ducati del team Pramac, con Jorge Martin e Jorge Zarco: i quattro sono racchiusi in appena 175 millesimi. A chiudere la top-10 è Fabio Quartararo, mentre le Ducati ufficiali di Enea Bastianini e Francesco Bagnaia sono lontane, rispettivamente al 12° e 14° posto. Appuntamento alle 16:00 italiane per la Practice.