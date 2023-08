Silverstone MotoGP, gigante Espargaro: beffa Bagnaia all'ultimo giro!

SILVERSTONE - Aleix Espargaro si prende una splendida vittoria del Gran Premio di Gran Bretagna, nono appuntamento del mondiale di MotoGP. Successo all'ultimo respiro per il pilota dell'Aprilia, il quale riesce a superare all'ultimo giro Francesco Bagnaia con una manovra da urlo. Il campione del mondo della Ducati chiude secondo e allunga in modo importante in classifica piloti dopo la caduta di Marco Bezzecchi. A completare il podio è Brad Binder, che riesce ad avere la meglio su un ottimo Miguel Oliveira, risalito nel finale quando sul circuito è cominciata a cadere la pioggia, portando anche alcuni piloti nelle retrovie a cambiare moto.