Bagnaia e il sorpasso Espargaro a Silverstone: "Il massimo non è bastato"

Ai microfoni di Sky Sport, Pecco ha sottolineato alcuni problemi avuti in gara, oltre alla difficoltà rappresentata dalla pioggia caduta nel finale: "Quando ha iniziato a piovere, non capivo dov’era il limite e quanto si potesse spingere. Però finire secondi qua è stato importante dopo un weekend che non ci ha dato molto. È stata una bella gara, ho spinto quanto si poteva, sapevo che l’Aprilia aveva un piccolo vantaggio in accelerazione, ho provato a fare il massimo ma oggi non è bastato. Ho accettato il secondo posto solo quando è finita la gara. Non riuscivo ad avere trazione, perdevo molto in accelerazione, mentre l’Aprilia riesce sempre a essere veloce in percorrenza, noi invece dobbiamo lavorarci".

Bagnaia sul duello con Espargaro

Parlando del corpo a corpo con Espargaro, Bagnaia ha proseguito: "Sentivo che Aleix era lì che spingeva, ho provato a mia volta a spingere di più ma non è bastato. Ho provato a resistere ma mi ha passato in un punto in cui è facile commettere errori. Poi alla fine non sono riuscito ad uscire dalla curva vicino a lui, ma va bene così, meglio di così non si poteva fare". Per il torinese si tratta di un risultato comunque importante in ottica classifica piloti, complice anche la caduta di Marco Bezzecchi.