Aprilia, Espargaro scatenato a Silverstone: “Mi sentivo invincibile”

SILVERSTONE - Aleix Espargaro è al settimo cielo dopo la splendida vittoria ottenuta nel Gran Premio di Gran Bretagna , nono appuntamento del mondiale di MotoGP . Il pilota dell' Aprilia , infatti, è riuscito a superare Francesco Bagnaia nel finale di una gara in cui sentiva di non avere rivali; infatti, ai microfoni di Sky Sport ha dichiarato: " Ci sono giorni in cui senti che hai qualcosa in più e ti senti invincibile. Oggi già nel giro di formazione ho sentito una trazione spettacolare. Sono partito bene e sono arrivato in maniera relativamente facile a Pecco. Ho visto che controllava molto la sua guida, pensavo di passarlo e scappare, ma poi ha iniziato a piovere; per un attimo ho perso feeling, poi ho aspettato l’ultimo giro per il sorpasso".

Una gara complicata dalla pioggia, che per un attimo ha complicato i piani di Aleix: "Quando ha cominciato a piovere il vantaggio è diminuito subito ed ero deluso nel vedere Vinales e Binder che mi hanno passato - ha infatti aggiunto -. Per Pecco era ancora più difficile, perché era davanti e non aveva riferimenti. Negli ultimi tre giri mi sono concentrato nel vedere dove Pecco aveva difficoltà, per poi superarlo alla fine".

Espargaro e il problema sorpassi: la nota negativa per Aprilia

L'exploit di Silverstone, però, per Espargaro rappresenta anche l'occasione di soffermarsi su un grave problema di Aprilia: "O passo molto facilmente o non passo proprio. In alcuni giorni, come oggi, riesco a superare agevolmente cinque piloti in un giro, ma poi ci sono gare in cui non riesco a superare un solo pilota in venti giri. Questa è una cosa da migliorare, non è buona, perché vuol dire che se non sono nettamente superiore, cosa molto difficile, non passo".