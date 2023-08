Ducati, Bezzecchi e la moto ufficiale: Ciabatti svela il retroscena VR46

ROMA - Un primo anno e mezzo da incorniciare, quello di Marco Bezzecchi in MotoGP. Prima il titolo di rookie of the year alla prima stagione tra i big, poi la grande partenza nel 2023 che gli sta valendo il podio provvisorio in classifica poco dopo il giro di boa, nonostante la caduta di Silverstone. Con un avvio del genere, è normale che si alzino anche le ambizioni del pilota riminese, il quale nel 2024 potrebbe mettersi in sella a una Ducati ufficiale. La condizione per farlo, però, è lasciare il team VR46 dove non arriverà una moto nuova per il prossimo anno. A confermarlo è Paolo Ciabatti: "Per come stanno le cose al momento, Marco dovrà passare alla Pramac se vuole una GP24" - ha infatti detto il direttore sportivo di Borgo Panigale ai microfoni di "Speedweek".