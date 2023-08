Marquez, Alex con Gresini anche nel 2024: rinnovo Ducati in MotoGP

ROMA - Dopo la prima vittoria in MotoGP, conquistata proprio pochi giorni fa nella Sprint Silverstone, non c'è miglior modo di festeggiare che con un rinnovo. E' quanto successo ad Alex Marquez, che subito dopo il trionfo nella gara del sabato ha prolungato il suo contratto con il team Gresini, a cui rimarrà legato anche per il 2024. Un anno, quello del fratello di Marc, fin qui più che positivo grazie al podio e alla pole ottenuti con la squadra satellite della Ducati, oltre ovviamente al primo posto nella Sprint. Gresini ha poi annunciato "un nuovo accordo con Ducati Corse per il biennio 2024-2025. Il bottino insieme conta già 5 vittorie, tre podi, tre pole position e 355 punti in meno di due stagioni", come si legge nella nota ufficial del team.