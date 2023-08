MotoGP. Quartararo, ultimatum alla Yamaha: "Un mese di tempo, poi..."

ROMA - Prima il titolo Mondiale, poi il lento declino di un rapporto che aveva cominciato a deteriorarsi ben più di un anno fa. Il futuro di Fabio Quartararo alla Yamaha in MotoGP è a dir poco incerto, soprattutto a causa dell'insoddisfazione mostrata dal francese per il lavoro sulla moto, sempre meno competitiva con quelle di vertice. Così, in un'intervista a "Motorsport", il francese campione del mondo del 2021 ha spiegato cosa si aspetta per il prossimo periodo: "Al test di Misano voglio avere una prova, hanno un mese di tempo. Sono tre anni che ricevo promesse dalla Yamaha, mi mandano un documento pdf di dieci pagine, poi in realtà nove pagine e mezzo non vengono soddisfatte".