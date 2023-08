MotoGP, l'aneddoto di Rins: "Ecco quando ho deciso di andare in Yamaha"

ROMA - Sono passate nemmeno due settimane dall'annuncio - a partire dalla stagione 2024 - di Alex Rins in Yamaha. Il pilota spagnolo, attualmente in forza alla LCR-Honda, spiega com'è nata la trattativa. "L'anno scorso, quando abbiamo saputo dell'addio della Suzuki dalla MotoGP. abbiamo sentito vari team e tra questi c'era la Yamaha . Ci hanno comunicato che per il 2023 erano al completo, con entrambi i piloti erano sotto contratto, ma di risentirci. Cosa che è avvenuta - sottolinea Rins al podcast MotoGP di Motorsport - e ho preso la decisione in ospedale a Madrid, con la gamba in aria ".

Al lavoro per tornare al 100%

Rins ha ancora diversi problemi da superare per tornare in pista. Notizia ufficiale è la sua assenza in Austria, con la data di rientro ancora incerta. "La gamba va meglio anche se il piede è ancora dolorante. Giovedì sarò comunque presente in Austria. Ora la cosa più importante, è il pieno recupero. Non è stato un infortunio banale, devo pensare a guarire molto bene, perché si possono avere problemi di mobilità per tutta la vita. Quindi il cambio team non c'entra nulla con il rientro, una caduta quando tutto si sta ancora saldando e una vite o una placca si muove, potrei pagarlo a caro prezzo", conclude l'ex Suzuki.