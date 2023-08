MotoGP Austria, Bagnaia e le chances Ducati: "Spielberg pista favorevole"

ROMA - Migliorare il secondo posto di Silverstone e bissare il successo ottenuto nel GP d'Austria del 2022 . Parte con questo intento Francesco Bagnaia , positivo per la gara di Spielberg. “Sono contento di tornare a correre in Austria, una pista sulla quale sono riuscito ad ottenere una bella vittoria lo scorso anno . È storicamente una pista favorevole alle caratteristiche della nostra moto - spiega Pecco - ma con tanti i piloti in grado di fare bene. Al momento il nostro obiettivo è quello di essere costant i e cercare di fare sempre del nostro meglio. Sono fiducioso e non vedo l’ora di iniziare il fine settimana ”.

Bastianini in cerca di riscatto



Non è invece soddisfatto Enea Bastianini del risultato ottenuto a Silverstone. Per lui dall'Austria però potrebbe partire una nuova stagione. "Nel GP d'Inghilterra non è sicuramente andato come speravamo, ma è stato finalmente per me il primo vero fine settimana in cui ho potuto lavorare al 100%, senza problemi fisici. Abbiamo raccolto dati per noi importanti che ci serviranno per la seconda parte di stagione.. Al momento non ho ancora trovato il giusto feeling con la mia Desmosedici GP perciò l’obiettivo principale ora è quello di ritrovare le sensazioni che mi permettano di essere competitivo", sottolinea Bastianini.