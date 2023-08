MotoGP, troppe moto italiane in pista? Jarvis protesta: "È la Ducati Cup"

ROMA - Otto moto in gara, quattro piloti nei primi cinque posizioni della classifica , numeri che fanno capire bene il dominio Ducati in MotoGP . Il boss della Yamaha, Lin Jarvis , riconosce la superiorità della casa di Borgo Panigale ma sottolinea come otto moto siano troppe. "Sei sarebbero sufficienti. Con le regole e lo sprint di oggi, hanno troppi dati. Grazie ai moderni computer e alle possibilità di valutazione - confessa a Speedweek - il loro vantaggio è troppo grande. Nessuno vuole una Ducati Cup. Persino Carmelo Ezpeleta preferirebbe avere quattro moto di ogni costruttore sulla griglia di partenza".

Attenzione al 2026

L'addio improvviso della Suzuki al termine dello scorso anno ha scombussolato molto i piani in MotoGP. "La nostra attenzione è rivolta alle nuove regole per il 2026, ma prima dobbiamo guardare al 2024 e al 2025. Le regole devono essere uguali per tutti e garantire gare combattute senza costi esorbitanti. Devono essere pensate per motivare altri costruttori a entrare in MotoGP". Per esempio BMW. "Se ne parla da molti anni, ma non ha intenzione di entrare davvero. KTM è un buon esempio perché ha scoperto che questo è il modo migliore per entrare nel mercato globale. Forse Triumph potrebbe ancora essere un'opzione. Ma prima dobbiamo tenere qui gli attuali produttori", conclude Jarvis.