MotoGP, Bezzecchi vuole restare in VR46: "Io qui con una Ducati ufficiale"

ROMA - Marco Bezzecchi vuole rimanere nel team di Valentino Rossi. L'ottima stagione disputata fin qui in MotoGP, dove corre per il secondo anno, ha portato una ventata di voci su un avvicinamento del riminese verso una moto aggiornata da parte della Ducati. Da Borgo Panigale, però, avevano già chiarito che difficilmente Bez potrà montare su Desmosedici del 2024 rimanendo in VR46, mentre sarebbe più facile se corresse in Pramac. Un'opzione che Bezzecchi non sembra gradire troppo, come affermato a Sky Sport: "Stiamo ancora lavorando per cercare di sistemare tutti i dettagli, non so ancora bene cosa farò. Il mio piano-A è sempre stato quello di rimanere nel mio team attuale, però con un trattamento da ufficiale. Penso che la Academy stia lavorando al massimo per ottenere questo, vedremo come andrà".