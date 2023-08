MotoGP, FP1 Austria: comanda la Ducati di Zarco, Bagnaia ottavo

SPIELBERG - Johann Zarco è il più veloce nella prima sessione di prove libere al Gran Premio d'Austria, decimo appuntamento stagionale della MotoGP. Il pilota francese, grazie all'ultimo passaggio delle FP1 in 1:29.938, precede il connazionale Fabio Quartararo, protagonista di un'ottima mattinata dopo le polemiche sugli sviluppi della sua Yamaha delle ultime settimane. Terzo tempo per l'Aprilia di Maverick Vinales davanti alla Honda di Marc Marquez e alla Ducati di Marco Bezzecchi. Ottavo crono per Pecco Bagnaia, mentre il compagno di squadra in Ducati Ufficiale Enea Bastianini non va oltre l'undicesima posizione. Alle ore 15 le prove libere 2.