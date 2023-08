MotoGP, Binder blindato da KTM: maxi rinnovo fino al 2026

ROMA - Brad Binder ha rinnovato il suo contratto con KTM in MotoGP fino al 2026 . L'annuncio è arrivato nell'occasione migliore, durante il Gran Premio d'Austria in corso al Red Bull Ring, circuito di casa per il team che si è così assicurato il pilota sudafricano almeno per le prossime tre stagioni. Binder, arrivato in classe regina nel 2020, fa parte della famiglia KTM da ben più tempo, precisamente da quando si è aggregato al team Ajo con cui ha conquistato il titolo di Moto3 nel 2016.

La gioia di Binder

"Un enorme ringraziamento a KTM e ai suoi vertici per aver avuto fiducia in me e per avermi permesso di far parte di questo incredibile programma ancora per qualche anno - ha detto Binder -. Ci stiamo avvicinando molto a ciò che vogliamo ottenere in pista. Non potrò mai parlare abbastanza bene del team e della mia squadra e rendere loro giustizia. Il 2015 e le mie prime gare con KTM mi sembrano lontanissime nel tempo. Passa davvero in fretta. I ricordi che ci legano sono speciali. Ma c'è ancora molto da fare. Non vedo l'ora fare la mia parte. Grazie ancora".